(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Ancora un ribaltone nel Bmw International Open di golf. A Monaco di Baviera Jordan Smith con 203 (-13) colpi è il nuovo leader del torneo dell’European Tour. Il britannico è tallonato dal connazionale Matthew Fitzpatrick e dall’austriaco Matthias Schwab, entrambi secondi con 204 (-12). Chance per il titolo pure per Matt Wallace. Il campione uscente è quarto con 205 (-11). Stesso score per il sudafricano Christiaan Bezuidenhout. Ancora una buona prova per gli azzurri, che sperano con Andrea Pavan e Filippo Bergamaschi, entrambi 9/i (207, -9) a quattro colpi dal leader. Buona prova pure per Edoardo Molinari, 11/o (208, -8) al fianco, tra gli altri, del tedesco Martin Kaymer (leader dopo il secondo round). Sul percorso del Golfclub München Eichenried (par 72) passo indietro per Renato Paratore, solo 67/o (218, +2). In una rassegna che vede Smith, protagonista di un parziale (66, -6) bogey free, sottolineato da 6 birdie, inseguire il secondo titolo in carriera sul massimo circuito continentale.