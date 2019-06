(ANSA) – ROMA, 22 GIU – “Sono estremamente felice”: così in una nota l’ex ad e direttore generale del Milan Marco Fassone, commenta l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con il club rossonero, e del contenzioso che ne era seguito. “Sono estremamente felice -ha spiegato Fassone- di lasciarmi alle spalle una vicenda che mi ha profondamente toccato e di poter tornare a guardare il futuro con serenità. Ringrazio molto il giudice dott. Pazienza e gli avvocati che hanno seguito la causa, per averci convinto, con la loro capacità di mediazione, a trovare un accordo soddisfacente per tutti. Per me -ha concluso Fassone- contava soprattutto ribadire che il mio operato è sempre stato improntato a criteri di lealtà e trasparenza, in difesa degli interessi del club. Chiarito questo non mi resta che augurare al Milan, ed in particolare al mio successore Ivan Gazidis, di riportare presto al successo sportivo ed economico i colori rossoneri”.