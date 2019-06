(ANSA) – MILETO (VIBO VALENTIA), 22 GIU – Un ragazzo di 12 anni é rimasto ferito in modo grave dopo essere finito con la sua bicicletta contro un muro. L’incidente é accaduto nella frazione “Paravati” di Mileto, nel vibonese. Il dodicenne stava percorrendo un tratto di strada in discesa quando, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo della sua bici, schiantandosi contro un muro di cinta e battendo violentemente la testa. Sul posto é sopraggiunto il personale del 118, che dopo avere prestato le prime cure al ragazzo lo ha portato nell’ospedale di Catanzaro, dove il dodicenne é stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Il dodicenne si trova attualmente in coma farmacologico e le sue condizioni vengono giudicate molto gravi. I rilievi sul luogo dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri, che stanno accertando eventuali responsabilità per quanto é accaduto. (ANSA).