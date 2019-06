(ANSA) – LOSANNA, 22 GIU – “Se prevalgono logica e tecnica vinciamo noi, se prevale il fatto che loro non hanno avuto i Giochi sette volte… È anche vero che se uno fa un esame tante volte e non lo passa mai magari vuol dire qualcosa”. È quanto ha dichiarato il membro del Cio Franco Carraro arrivando allo Swiss Tech Convention Centre con la delegazione di Milano-Cortina, per le prime prove tecniche della presentazione di lunedì davanti alla sessione del Cio, che aggiudicherà le Olimpiadi invernali 2026 all’Italia o alla candidata svedese Stoccolma-Aare. I membri Cio di Italia e Svezia non voteranno.