(ANSA) – REGGIO EMILIA, 22 GIU – A sorpresa Moise Kean parte dalla panchina contro il Belgio. Nella formazione dell’Italia under 21 schierata da Gigi Di Biagio per la sfida decisiva, al posto dello juventino, nello stadio di Reggio Emilia dove ha giocato quest’anno con il Sassuolo, fa il suo esordio nell’Europeo Manuel Locatelli. Meret sempre titolare in porta, in difesa cambiano gli esterni rispetto alla Polonia, con Calabresi e Pezzella terzini, mentre al centro rientra Bastoni in coppia con Mancini. A centrocampo, oltre a Locatelli, confermati Barella, Mandragora e Pellegrini che potrebbe giocare dietro le punte Chiesa e Cutrone, se questo sarà lo schieramento scelto dal tecnico, che comunque potrebbe adattare gli uomini selezionati alle diverse fasi di gioco.