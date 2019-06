(ANSA) – MILANO, 22 GIU – Alcuni pannelli dei controsoffitti dei reparti di Medicina, della sala d’attesa del pronto soccorso e della sala d’attesa pediatrica dell’ospedale Sacco di Milano sono parzialmente crollati nel pomeriggio di oggi a causa di infiltrazioni dovute al maltempo. Un crollo si è verificato anche nella rimessa delle automediche. Non risultano feriti. Per trasportare i pazienti dal pronto soccorso al reparto di Emodinamica, secondo quanto si apprende, è stato necessario passare all’esterno della struttura. L’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera assicura che la situazione è già tornata alla normalità e i servizi sono stati ripristinati. Il consigliere regionale del M5S Luigi Piccirillo, chiamato da alcuni dipendenti dell’ospedale esasperati per la situazione, ha registrato un video in cui vide l’acqua che scende dal soffitto allagando un corridoio. Scattate anche alcune foto delle aree allagate transennate.