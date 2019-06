(ANSA) – ROMA, 22 GIU – C’è tanta autocritica nelle parole di Manuel Locatelli, centrocampista dell’Italia Under 21, dopo la vittoria degli azzurrini contro il Belgio. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “L’Italia non ha fatto il suo dovere, non dovevamo metterci in queste condizioni. La colpa è tutta nostra. C’è rammarico, abbiamo buttato via la gara con la Polonia. Adesso dobbiamo solo sperare per andare avanti”.