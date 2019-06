(ANSA) – ROMA, 23 GIU – “Ho visto la partita dell’Under 21, ha fatto un grandissimo gol, speriamo si qualifichi l’Italia. Se non ci sono cose che non so, Chiesa resterà alla Fiorentina. È cresciuto a Firenze, gli costruirò una squadra forte, deve darmi un po’ di tempo”. Così il neoproprietario e presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parla del gioiello viola, appetito dai più grandi club, mentre non si sbilancia sul mercato: “Borja Valero? Non dico niente. Montella, Pradè e gli altri dirigenti si dedicheranno alla costruzione della squadra”, spiega l’italoamericano che anche sul ritorno di Batistuta nei quadri societari si mantiene abbottonato: “Per ora ancora niente, vedremo se andare avanti. Lo vogliamo ma nelle condizioni giuste. L’ho incontrato a Firenze, è una bravissima persona e una vecchia gloria della Fiorentina. Sto provando a fare in fretta per mettere ogni persona al posto giusto. Gandini? Non so nulla. Per ora sono io il presidente, domani non so cosa accadrà”.