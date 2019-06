(ANSAmed) – TEL AVIV, 23 GIU – L’Iran “non deve interpretare la prudenza degli Usa come debolezza”. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale americano John Bolton nell’incontro avuto oggi con il premier Benyamin Netanyahu. “I tentativi di Teheran di dotarsi di armi nucleari, la sua presenza in Siria e la sua consegna di armi ad elementi ostili in Medio Oriente – ha detto, citato dai media – non indicano che si tratti di un paese che aspira alla pace”. Bolton è a Gerusalemme per un incontro trilaterale con Russia e Israele.