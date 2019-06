(ANSA) – LOSANNA, 23 GIU – “Continuo a essere ottimista, però può darsi che mi sbagli. Ho visto adesso una dichiarazione che ha fatto il comitato svedese che ha detto che loro hanno fatto un progetto molto innovativo e il Cio non lo ha capito, che il villaggio per loro è una cosa fantastica, eccetera. Vediamo”. Così Franco Carraro, membro italiano del Cio, ha commentato la dichiarazione del portavoce della candidatura di Stoccolma-Aare, concorrente di Milano-Cortina per l’assegnazione dei Giochi invernali 2026 in programma domani a Losanna. “Giovanni (Malagò, ndr) mi ha letto la notizia in cui ha detto quattro o cinque volte che il Cio non capisce. Spero che continui a non capire”, ha aggiunto Carraro arrivando allo SwissTech Convention Center, per la prova generale della presentazione che la delegazione italiana farà domani davanti alla sessione del Cio.