(ANSA) – FALCONARA (ANCONA), 23 GIU – Una ‘catena umana’, da Falconara a Palombina, con gli amministratori e i sindaci in testa, per dire no alle barriere antirumore che Rfi vorrebbe realizzare a ridosso della ferrovia, definite, dal comitato che vi si oppone “una ferita all’ambiente, al paesaggio e anche all’anima, perché quest’opera impedirebbe la vista del mare”. E’ andata in scena in mattinata. A tenersi per mano c’erano anche il sindaco di Falconara Stefania Signorini, e rappresentanti dei Comuni di Ancona e Mondolfo. A Falconara sono arrivati anche i rappresentanti di alcuni dei comitati ‘No al muro, Sì al mare’ che si sono costituiti in varie parti delle Marche. “Questa manifestazione – ha detto la sindaca Signorini – vuole mandare un segnale anche fisico della contrarietà dei cittadini alle barriere fonoassorbenti”. (ANSA).