(ANSA) – FIRENZE, 23 GIU – Festa oggi a Suvignano, la grande tenuta confiscata alla mafia e dopo una lunga vicenda giudiziaria assegnata in gestione alla Regione Toscana. Alla tenuta, in terra di Siena, tra i comuni di Monteroni d’Arbia e Murlo e che ha aperto i cancelli per una festa che ha sancito, precisa una nota della Regione, una vittoria della legalità e della democrazia sui poteri criminali, c’erano famiglie, artisti, rappresentanti del mondo dell’associazionismo e dei produttori della zona. “Sì, ce la siamo ripresa, i toscani se la sono ripresa – ha detto l’assessore alla presidenza Vittorio Bugli, che ha seguito per il governo regionale le fasi decisive della vicenda -. Questo è un bene importante, nel cuore prezioso della Toscana, finito nelle mani della mafia e oggi torna finalmente ai toscani. Sarà un luogo vivo, attivo, di idee e anche di produzione. Ci faremo una buona agricoltura, con prodotti biologici e di filiera corta, e chi lavorerà qui, lo farà garantito, sempre, dalla forza della legge e dei diritti. E sarà, naturalmente, un simbolo della lotta alla presenza della criminalità organizzata nella nostra regione. Daremo vita qui al luogo-simbolo su quanto la Toscana, in tutte le sue espressioni, istituzionali, sociali, culturali, ha fatto, fa e farà contro le mafie. Porteremo i ragazzi delle scuole a visitarla e nella tenuta già organizziamo campi estivi di lavoro per i giovani”. Presente a Suvignano Antonino De Masi, imprenditore calabrese che vive sotto scorta per aver denunciato il racket. “Cosa provo ad essere qui? Provo gioia – ha detto -. Sono felice quando qualcosa che era brutto, diventa bello”. Dopo l’esibizione della street art band ‘BadaBimBumBad’, che ha guidato come un pifferaio gli ospiti sui sentieri della tenuta, la giornata prosegue con la performance di ‘Straligut teatro’ e la tavola rotonda ‘Conoscere le mafie, costruire la legalità’ con l’assessore Bugli, i sindaci di Monteroni d’Arbia e Murlo, Gabriele Berni e Davide Ricci, De Masi e la giornalista Federica Angeli, sotto scorta dal 2013.(ANSA).