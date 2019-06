(ANSA) – BOLZANO, 23 GIU – Una bambina di sette anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo un incidente nella piscina pubblica di Salorno. La bimba è finita sul fondo della vasca, forse per un malore. Altri bagnanti e il bagnino sono subito corsi in aiuto. Il medico d’urgenza, arrivato sul posto con l’elicottero di Trentino Emergenza, ha rianimato la bambina, che poi è stata trasportata a Trento, dove ora è ricoverata in rianimazione.