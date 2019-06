(ANSA) – PECHINO, 24 GIU – Pechino non consentirà che le ultime vicende di Hong Kong, scaturite contro la contestata legge sulle estradizioni in Cina, diventino argomento di discussione al G20 del 28-29 giugno di Osaka, malgrado il presidente americano Donald Trump sia intenzionato a menzionare le proteste di massa nel summit con l’omologo cinese Xi Jinping dedicato comunque al contenzioso commerciale. Il G20 “è un forum la cui attenzione è rivolta alle questioni economiche globali. Posso dire con certezza che il G20 non tratterà le questioni di Hong Kong e noi non permetteremo che il G20 possa discutere le questioni di Hong Kong”, ha affermato Zhang Jun, assistente del ministro degli Esteri, nella conferenza stampa di presentazione della partecipazione di Xi al G20. Zhang ha ricordato che Hong Kong “è una amministrazione speciale della Cina e, quindi, si tratta di affari puramente interni alla Cina. Nessun Paese o persona straniera ha il diritto di intervenire”.