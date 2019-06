(ANSA) – PECHINO, 24 GIU – La Cina ha affermato che il suo team negoziale e quello degli Stati Uniti stanno dialogando su come risolvere le dispute commerciali in vista del summit che i rispettivi presidenti, Xi Jinping e Donald Trump, avranno in Giappone, a margine del G20 di Osaka del 28-29 giugno. Wang Shouwen, vice ministro del Commercio, ha spiegato che le parti stanno cercando “di consolidare l’importante consenso raggiunto dai due leader nella telefonata del 18 giugno”. In un briefing coi media in vista della partecipazione al G20 di Xi, Wang ha anche detto che Pechino vorrebbe che gli Usa cancellino azioni “inappropriate” contro le compagnie cinesi, rispondendo a una domanda sull’azione americana che ha visto venerdì altre cinque società dopo Huawei finire nella “lista nera” del Commercio Usa. La mossa, in particolare, comporta il divieto d’acquisto di parti e componenti hi-tech messi a punto da compagnie americane.