(ANSA) – MAE SAI, 24 GIU – I 12 giovani calciatori rimasti bloccati per più di due settimane in una grotta in Thailandia assieme al loro allenatore, hanno tenuto oggi una conferenza stampa in occasione del primo anniversario dalla loro disavventure. In una delle loro rare apparizioni pubbliche stamane i ragazzi e il coach, hanno anche partecipato ad una cerimonia buddista. Parlando con i giornalisti Alcuni di loro hanno raccontato di sognare ancora di diventare calciatori professionisti, altri hanno confessato di voler seguire le orme dei navy seal che li hanno tirati fuori dalla grotta. Intanto qualche mese fa è stato annunciato che la storia diventerà una miniserie televisiva. il colosso dello streaming Netflix e la Sk Global Entertainment hanno già firmato un accordo ma i dettagli finanziari non sono stati rivelati. In precedenza era emerso che i ragazzi avrebbero ottenuto 94 mila dollari ciascuno per i diritti.