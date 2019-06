(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Chez Reavie vince il Travelers Championship e torna al successo undici anni dopo l’ultima volta. A Cromwell il trentasettenne di Wichita (Kansas) con 263 (-17) ha dominato la scena rifilando quattro colpi di vantaggio ai connazionali Zack Sucher e Keegan Bradley, entrambi secondi con 267 (-13). Nel Connecticut deludono Francesco Molinari e Brooks Koepka, entrambi 57/i (280, par). Seconda impresa in carriera sul PGA Tour per Reavie, a secco dal 2008 quando, da rookie, s’impose nell’RBC Canadian Open. Prima il terzo posto all’US Open, ora la gioia nel Travelers. Il player a stelle e strisce torna a sognare e ora punta la Presidents Cup. “Far parte della squadra di Tiger Woods – ammette Reavie – sarebbe una delle più grandi soddisfazioni in carriera”. SFinale amaro per “Chicco” Molinari e Koepka, leader mondiale. L’azzurro, con un altro parziale di 71 (+1), ha chiuso dietro Bubba Watson (campione uscente), solo 54/o (279, -1).