(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Lesioni alla chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo di Montecompatri sono state riscontrate dall’Associazione nazionale degli ingegneri, attivata dall’agenzia regionale di Protezione Civile in seguito alla scossa di terremoto di ieri. Dichiarata inagibile la casa parrocchiale adiacente al Duomo, mentre a Colonna i vigili del fuoco stanno ancora operando le verifiche di agibilità di alcune abitazioni. Intanto verifiche sono state effettuate anche in alcuni edifici di Roma e nelle aree archeologiche. Dai controlli al Colosseo e nell’area archeologica non sono stati riscontrati danni.