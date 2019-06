(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Come le leggende Karrie Webb e Jan Stephenson. Hannah Green trionfa nel KPMG Women’s PGA Championship diventando la terza giocatrice nella storia del golf femminile australiano a vincere un Major. In testa dall’inizio alla fine del torneo. A Chaska, nel Minnesota, l’australiana ha condotto in lungo e in largo il terzo Major 2019 chiuso in 279 (-9), davanti a tutte. Nell’ultimo round la Green ha respinto l’assalto della Sung Hyun Park, seconda con 280 (-8) e già vincitrice nel 2018. Doppietta solo sfiorata per la sudcoreana, che ha preceduto in classifica la britannica Mel Reid e l’americana Nelly Korda, entrambe terze con 282 (-6). Che finale sul percorso dell’Hazeltine National Golf Club (par 72), teatro della Ryder Cup 2016, dov’è arrivata la prima gioia in carriera sul LPGA Tour per la Green.