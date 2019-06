(ANSA) – ROMA, 24 GIU – L’hole in one show nel secondo giro del BMW International Open ha permesso a Gaganjeet Bhullar di portarsi a casa una BMW M8 Coupé dal valore di 194.000 euro. Nel torneo dell’European Tour, vinto dopo una splendida rimonta dall’azzurro Andrea Pavan, il player indiano (che ha chiuso la rassegna in 62/a posizione) a Monaco di Baviera si gode un premio inaspettato. “Sono davvero felice – la gioia del trentunenne di Amritsar -, non vedo l’ora di guidare questo gioiello”. Alla buca 16 del percorso Golfclub Munchen Eichenried, con un ferro 6 e da 196 yard, Bhullar ha infilato un “ace” che difficilmente dimenticherà. Siglando la terza hole in one nella storia della competizione. Prima di lui c’erano riusciti solo Raphaël Jacquelin nel 2001 e Jeff Lucquin nel 2010. (ANSA).