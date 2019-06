(ANSA) – ROMA, 24 GIU – “Restare al Real Madrid o andare al Napoli? Dipende dal club, ci sono persone in società che comandano molto ed io da qui non posso far nulla. Contatti con Zidane? Non ho mai parlato con lui”. James Rodriguez, dopo il successo per 1-0 della Colombia sul Paraguay in Copa America, ha parlato del proprio futuro. Il Bayern Monaco non eserciterà l’opzione di acquisto del centrocampista, che scade a fine mese. Ma la prospettiva di rientrare a Madrid (con un contratto ancora di due anni) non lo entusiasma, anche perché il ritorno del tecnico francese sembra chiudergli in partenza tutte le porte di un ruolo da titolare. Da tempo Carlo Ancelotti lo ha inserito nella lista dei rinforzi che vorrebbe per il suo Napoli. “Non so dove giocherò la stagione 2019-2020 – ha aggiunto Rodriguez – In questo momento il mio unico pensiero è la Copa America, perciò non so dove giocherò. In questo momento preferisco rimanere tranquillo”.