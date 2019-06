(ANSA) – LONDRA, 24 GIU – L’addio di Rafa Benitez potrebbe schiudere le porte di Newcastle a Gennaio Gattuso, tra i favoriti per la panchina dei Magpies. Dopo giorni di incertezze, oggi è arrivata l’ufficializzazione: dal primo luglio Benitez non sarà più il manager del club inglese. Tra le ragioni del mancato rinnovo del contratto, le incertezze sulla campagna acquisti, con l’attuale proprietario, Mike Ashley, più preoccupato a vendere la società che non a rafforzare la squadra. Da settimane è in corso una trattativa con Khalid bin Zayed Al Nahyan, determinato a seguire le orme di un suo cugino, lo sceicco proprietario del Manchester City. In attesa di chiarire il nuovo assetto societario, è iniziato il toto-nome del prossimo allenatore: secondo i bookmakers locali Garry Monk e Gennaro Gattuso sono i due grandi favoriti, ma nel casting trova spazio anche José Mourinho, che sarebbe il regalo di presentazione di Khalid bin Zayed Al Nahyan, qualora riuscisse nell’acquisto del club inglese.