(ANSA) – MONTPELLIER (FRANCIA), 24 GIU – “Avere le Olimpiadi per l’Italia è molto importante, è bello e ci rende orgogliosi. Penso a quello che può portare in termini di crescita dello sport e quello che può portare per tutta l’Italia”: questo il primo commento di Milena Bertolini, ct della Nazionale di calcio donne impegnata nei mondiali in Francia, alla conquista delle Olimpiadi 2026 da parte di Milano-Cortina”. “Bellissima notizia – è il commento della capitano, Sara Gama – è importante per tutto il paese portare eventi del genere a casa nostra. Congratulazioni a chi ha riportato le Olimpiadi da noi, speriamo che sia di buon auspicio, speriamo si riesca presto a organizzare una competizione organizzata per il calcio femminile in Italia”.