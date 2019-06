(ANSA) – MONTPELLIER (FRANCIA), 24 GIU – “La Cina è una squadra forte, non si arriva agli ottavi se non hai qualità. Non fanno catenaccio, sono una squadra molto compatta, ordinata, giocano di rimessa ma non solo”: lo dice la ct azzurra, Milena Bertolini, alla vigilia di Italia-Cina, per gli ottavi dei mondiali in Francia. “Noi – continua la ct – cerchiamo di armonizzare difesa e costruzione del gioco mettendoci anche la fantasia, una particolarità del calcio italiano e delle ragazze italiane. Sarà un ottavo di finale molto equilibrato”.