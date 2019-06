(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Si è riunito a Roma il Consiglio Direttivo di Avvocaticalcio, l’associazione presieduta dall’avvocato Claudio Pasqualin, per discutere in merito alla posizione degli avvocati rispetto al Registro degli Agenti Sportivi Coni e Figc. Il Consiglio ha inteso evidenziare e ribadire come agli avvocati, regolarmente iscritti all’Albo Professionale, sia pienamente consentito di operare nell’ambito del Calciomercato senza necessità di iscriversi al Registro degli Agenti Sportivi. Ciò in forza di una legge dello Stato (la stessa istitutiva del suddetto Registro) che, in quanto di rango superiore, non può essere messa in discussione da eventuali interpretazioni di regolamenti federali. Sul punto la stessa Commissione CONI degli Agenti Sportivi, interpellata da Avvocaticalcio, ha di recente ribadito, ove mai occorresse, il primato della Legge dello Stato. L’Associazione ha inoltre discusso in merito alla notizia dei soli 8 promossi sugli oltre 800 partecipanti all’esame