(ANSA) – ROMA, 24 GIU – “L’Olimpiade a Milano-Cortina, oltre che un’opportunità straordinaria, è un bellissimo successo del Made in Italy! Lo sport ha dimostrato, ancora una volta, come l’Italia unita sia in grado di competere e di vincere”. Così il presidente della federcalcio, Gabriele Gravina saluta con entusiasmo l’assegnazione a Milano-Cortina dei Giochi invernali del 2026. ”Mi auguro che seguano altre candidature e altre vittorie di questa portata. Complimenti a tutti coloro che hanno offerto il loro contributo per ottenere un risultato così importante” E sul suo profilo twitter Gravina ha aggiunto: ”La grande famiglia della FIGC esulta per l’assegnazione delle #OlimpiadiInvernali2026 a @milanocortina26. Uniti si vince!”.