(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Niente semifinale per l’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio. Nell’ultimo match del girone C dell’Europeo Under 21 giocato questa sera al Manuzzi di Cesena, Francia e Romania non sono andate oltre lo 0-0 condannando gli Azzurrini all’eliminazione. Il pari consente invece di passare il turno ed accedere alle semifinali sia alla Romania, da prima del girone, che alla Francia come migliore seconda. I transalpini tolgono così l’ultimo posto utile agli Azzurrini.