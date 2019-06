(ANSA) – ISTANBUL, 25 GIU – La Casa Bianca è “afflitta da ritardo mentale”. Così il presidente iraniano Hassan Rohani in un discorso in diretta tv, dopo le nuove sanzioni americane contro la Guida suprema Ali Khamenei e il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif. In passato, lo stesso ayatollah Khamenei aveva già insultato Donald Trump in questi termini.