(ANSA) – BERLINO, 25 GIU – Il ministro dei Trasporti tedesco Andreas Scheuer ha annunciato che prenderà provvedimenti legali contro l’Austria per la limitazione della circolazione decisa in Tirolo. Il modo di procedere austriaco è “profondamente discriminante”, secondo il ministro tedesco, e per questo “ho avviato tutte le pratiche per preparare un ricorso”, riferisce Sueddeutsche Zeitung oggi. Il presidente del consiglio regionale del Tirolo, Guenther Platter, ha commentato cercando di stemperare le critiche e accusando la Germania di una “campagna politica”. Il Tirolo austriaco ha previsto di vietare la circolazione stradale nelle laterali dell’autostrada del Brennero ogni fine settimana fino a fine settembre, in modo da proteggere dal caos del traffico i Paesi limitrofi e per evitare che ci si possa sottrarre al pagamento del pedaggio autostradale, riferisce il quotidiano tedesco.