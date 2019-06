(ANSA) – BANGKOK, 25 GIU – Oltre 400 scuole nel sud della Malaysia sono state temporaneamente chiuse per “inquinamento chimico” che ha causato sintomi come problemi respiratori e vomito a numerosi studenti. Lo ha deciso oggi il governo di Kuala Lumpur, senza specificare la causa e i responsabili. Il provvedimento, che durerà tre giorni, si è reso necessario per la seconda volta dopo che tre mesi fa una situazione simile si era verificato nello stesso stato di Johor, vicino a Singapore. A marzo, nella zona erano stati riversati rifiuti chimici illegali in un fiume, causando problemi di salute a oltre cinquemila persone. Le autorità avevano assicurato che il problema era stato risolto.