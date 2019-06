(ANSA) – ROMA, 25 JUN – Primo sì della Commissione Affari costituzionali della Camera alla riforma costituzionale che permette agli under 25 di votare per l’elezione del Senato. La Commissione ha approvato il testo base presentato dai relatori Stefano Ceccanti (Pd) e Valentina Corneli (M5s). Il termine per presentare gli emendamenti è stato fissato a giovedì alle 10. In Commissione presentati diversi disegni di legge, da cui i relatori hanno tratto un testo base che è stato appoggiato da tutti i gruppi. Gli emendamenti riproporranno le differenze delle proposte iniziali. Il Pd con Enza Bruno Bossio e Ceccanti proponeva di abbassare anche l’età per l’elettorato passivo del Senato, equiparandola alla Camera, cioè da 40 a 25. La proposta di M5s, a prima firma Giuseppe Brescia, riguarda solo l’elettorato passivo, abbassando quello del Senato da 25 a 18. Infine c’è una proposta di Fdi che non riguarda l’età degli elettori ma dei candidati: si può essere eletti alla Camera a 18 anni e al Senato a 25. Il testo base è quello di Brescia.