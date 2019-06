(ANSA) – ROMA, 25 GIU – “Sul dl Crescita dopo aver perso settimane per fare la campagna elettorale e per fare i battibecchi alla Camera oggi vogliono di nuovo impedire alle commissioni di affrontare i temi e di approfondire le modifiche che sono state apportate”. Così il presidente dei senatori del Pd Andrea Marcucci commenta la decisione della capigruppo di far slittare a domani pomeriggio l’esame del provvedimento in Aula. “Hanno chiesto di andare in Aula domani pomeriggio, – sottolinea – quindi la discussione di mille emendamenti deve essere racchiusa tra stasera e domani in giornata. E’ inaccettabile e voteremo contro. Chiediamo di lavorare domani tutto il giorno fino a tarda notte sugli emendamenti e poi approdare in Aula”.