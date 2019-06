(ANSA) – MILANO, 25 GIU – Applauso e standing ovation per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in Consiglio comunale a Milano al suo ritorno dalla missione olimpica di Losanna, dove la candidatura Milano-Cortina ha vinto l’assegnazione da parte del Cio dei giochi olimpici invernali del 2026. “Siamo all’inizio – ha detto Sala intervenendo in aula -. Tutti noi abbiamo visto la storia di Expo, che si è conclusa felicemente ma non è partita altrettanto felicemente”. “Non dobbiamo ripetere lo stesso errore perché, se si perde tempo all’inizio poi bisogna correre – ha aggiunto – e sapete che io sono stato toccato anche dalle conseguenze del dover correre alla fine”. Da questo punto di vista “prendiamoci pure un momento di riposo ma poi bisogna avviare immediatamente i lavori e non rischiare di perdere tempo”, ha concluso.