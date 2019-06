(ANSA) – GENOVA, 25 GIU – “Abbiamo impegnato circa un miliardo per Genova. Il ponte lo sta pagando chi l’ha fatto crollare ma la portualità di Genova e il sistema economico sociale oggi stanno in piedi e non sono crollati insieme con il ponte perché abbiamo reagito immediatamente stando dalla parte dei genovesi. I 7 milioni dati alle famiglie della zona arancione sono arrivati perché li abbiamo ascoltati”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli oggi a Genova. “Stiamo rispettando i tempi nonostante le difficoltà – ha aggiunto – nonostante i ricorsi. Io sto zitto e continuo a seguire lo stato di avanzamento dei lavori finché ad aprile 2020 ci sarà finalmente l’inaugurazione del nuovo ponte. Tornerò qui molto più spesso per controllare lo stato di avanzamento” ha aggiunto il ministro.