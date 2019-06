CARACAS – La Vinotinto si presentava alla Coppa America con l’obiettivo di superare la fase a gironi. Nelle prime due gare il Venezuela aveva pareggiato 0-0 con Perù e Brasile, per raggiungere la seguente fase doveva superare la Bolivia, che era una sorta di sparring del girone.

Nello stadio Mineirao, neanche il tempo di accomodarsi sui seggiolini che la Vinotinto passava subito in vantaggio grazie alla zuccata vincente di Darwin Machís dopo appena un minuto e mezzo. Ma questo gol non ha intimorito la verde, che ha sfiorato il gol in diverse occasioni durante la prima frazione con Vaca e Castro. Anche l’italo-venezuelano Savarino ha avuto un’occasioni per allungare le distante. Si va al riposo sull’1-0 per la Vinotinto.

Nella rirpresa, la nazionale venezuelana trova il 2-0 con Machís che al 55 sigla la sua doppietta personale. La Bolivia ha accorciato le distanze all’81esimo con Leonel Justianiano, ma cinque minuti dopo l’ex granata Josef Martínez chiude la gara con il 3-1.

Machís é il quarto creolo che segna una doppietta in una gara della Coppa America, prima di lui lo avevano fatto: Antonio Ravelo (1967), Carlos Maldonado (1989) e l’italo-venezuelano José Luis Dolgetta (1993).

Con questa vittoria la nazionale venezuelana ha festeggiato nel migliore dei modi la 50esima gara in questa competizione, dal canto suo il granata Tomás Rincón avrà la possibilità di festeggiare la sua 100esima gara con la Vinotinto disputando i quarti di finale della Coppa America.

Venerdí, alle 15:00, nello stadio Maracaná di Rio de Janeiro la Vinotinto sfiderà l’Argentina di Messi.

Il tabellino

BOLIVIA – VENEZUELA 1-3

Reti: 0-1, min.2, Darwin Machís. 0-2, min. 55, Darwin Machís. 1-2, min.82, Leonel Justiniano. 1-3, min.86, Josef Martínez.

Bolivia (1): Carlos Lampe; Diego Bejarano (Roberto Fernández, min. 72), Luis Haquin, Adrián Junino; Marvin bejarano; Cristian Arano, Leonel Justiniano; Fernando Saucedo, Ramiro Vaca, Leonardo Vaca (Raúl Castro, Min. 33); e Marcelo Martins (Gilbert Álvarez, min.78). CT: Eduardo Villegas.

Venezuela (3): Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago, Roberto Rosales; Junior Moreno, Juan Pablo Añor (Yeferson Soteldo, min.58), Tomás Rincón; Jefferson Savarino, Darwin Machís (Josef Martínez, min.72) e Salomón Rondón (Jhon Murillo, min.85). CT: Rafael Dudamel.

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).Note: ammonizioni: Leonel Justinuano, Raul Castro (B). Estadio: Mineirao, Belo Horizonte. Classifica finale del girone A: Brasile 7 punti, Venezuela 5, Peru 4 e Bolivia 0.

(di Fioravante De Simone)