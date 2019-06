(ANSA) – MILANO, 25 GIU – ”Lukaku? E’ un sogno e come tale è difficile da raggiungere, ma non c’è niente di impossibile. L’Inter ci sta provando seriamente. Lui ha espresso i suoi desideri, poi vedremo più in là”. Federico Pastorello, intermediario di Romelu Lukaku, all’uscita della sede dell’Inter parla della trattativa del club nerazzurro per strappare l’attaccante centrale al Manchester United. ”In verità oggi abbiamo parlato di Vergani – chiarisce l’agente – perché è la situazione più urgente. Nei prossimi giorni parleremo del resto. Lazaro? Penso ci siano possibilità che arrivi all’Inter. C’è un po’ di distanza tra le parti, ma speriamo di risolvere”.