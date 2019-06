(ANSA) – ROMA, 25 GIU – Il Cio ha formalizzato oggi l’ingresso temporaneo di quattro nuove discipline (breakdance, arrampicata sportiva, skateboard e surf) nel programma olimpico di Parigi 2024. “I quattro sport proposti per Parigi sono totalmente in linea con l’Agenda 2020 olimpica perché contribuiscono a rendere il programma più equilibrato e più urbano, offrendo l’opportunità di entrare in contatto con le nuove generazioni”, ha dichiarato il presidente del Cio, Thomas Bach. “Gli sport proposti sono in linea con questi principi e migliorano il concetto generale di Giochi di Parigi 2024, che si concentra sull’inclusività, ispirando un nuovo pubblico e ospitando Giochi socialmente responsabili”.