(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Prima la delusione per la finale di Champions League persa contro il Liverpool. Poi la gioia per il matrimonio con Katie Woodland, “moglie e migliore amica” dalla quale ha avuto anche due bimbi. Quindi una luna di miele tra baci e… green. Grande appassionato di golf, Harry Kane – l’uragano del Tottenham e del calcio britannico – su Twitter ed Instagram s’è fatto immortalare con le mani tra i capelli, in preda alla disperazione, per una hole in one sfiorata. Palla ferma a tre centimetri dalla buca e l’interrogativo posto agli utenti social: “E’ possibile tutto questo?”. Il post del colosso della nazionale inglese ha scatenato le reazioni anche dei big mondiali del green. Facce incredule da parte di Rory McIlroy, numero tre del world ranking. Con l’European Tour che ha tirato in ballo Edoardo Molinari e Brandon Stone. “Per informazioni, chiedi a loro”. Spunta anche il like di Justin Rose, campione olimpico di Rio 2016 e il commento di Tom Brady, ex quarterback e fan del green.