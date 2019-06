(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Una linea di abbigliamento per il golf che sarà disponibile dal prossimo autunno. Stephen Curry, star dei Golden State Warriors e tra i migliori interpreti della NBA, continua a coltivare la sua passione per il golf. Non solo i tornei giocati e le fughe sul green per migliorarsi anche in uno sport che sembra davvero averlo stregato. Adesso il playmaker di Akron ha deciso d’investire nel golf con l’aiuto di Under Armour. Impegnato in Cina per l’UA Basketball Asia Tour, Curry ha fatto tappa al Mission Hills Golf Club di Shenzhen per svelare la sua nuova linea composta da quattordici capi. Tra pantaloncini, scarpe, cappelli e magliette. “L’obiettivo – le dichiarazioni di Curry – è quello di fondere la mia personalità e il mio stile con il golf”. Nuova avventura imprenditoriale per il campione statunitense, sempre più innamorato del golf.