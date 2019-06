(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Niente ritiro a Pinzolo per la Roma dal 29 giugno al 7 luglio. Il club ha fatto sapere che “dopo un confronto tra l’allenatore Fonseca, la direzione sportiva e i dirigenti è stata presa la decisione di posticipare l’inizio della preparazione estiva a causa dell’incertezza sulla data del primo impegno ufficiale della nuova stagione”. Il Ceo Guido Fienga ha spiegato che il ritiro di Pinzolo è stato cancellato “per assicurarci che la squadra sia nel miglior stato di forma possibile in vista della nuova stagione. Comprendiamo il disagio per i tifosi che avevano già prenotato viaggio e alloggio per seguirci e stiamo cercando la soluzione migliore che possa alleviare il dispiacere causato da questa comunicazione giunta in ritardo”. A giorni sarà annunciata la nuova data di inizio della preparazione. La Roma infatti attende di novità dall’Uefa riguardo la sentenza che può estromettere il Milan dalla Europa League e far saltare quindi i preliminari della seconda competizione europea ai giallorossi.