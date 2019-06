(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Olanda favorita, ma l’Italia non vuole concludere la sua favola. Ai mondiali femminili di calcio si accendono le sfide dei quarti di finale: sabato le azzurre sfidano le Orange la cui vittoria su Planetwin365 è quotata 2,20, il pareggio 3,10, mentre il successo della nazionale di Manuela Bertolini 3,52. Quota di 1,83 per il goal (a 1,87 il no goal) mentre, la vittoria italiana senza incassare reti si può giocare a 5,73. Sugli altri campi, l’Inghilterra parte favorita sulla Norvegia a 2,07, contro il 3,35 della X e il 3,59 del successo delle nordiche. Francia-Usa: la vittoria delle padrone di casa è data a 3,18, ma sono le americane favorite a 2,36. La X è invece proposta a 3,10. Germania avanti sulla Svezia, con l’1 che si può giocare a 1,75. Pari a 3,50, il 2 a 4,92. Le statunitensi restano invece le favorite per la vittoria finale del torneo a 2,60, seguite dalla Francia (5,50 come la Germania). A seguire Inghilterra (8.00), Olanda (9,00), Italia, Svezia (21,00) e la Norvegia (26,00).