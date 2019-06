(ANSA) – BOLZANO, 26 GIU – Probabilmente per cercare un po’ di refrigerio un giovane si è avventurato con la tavola da surf sul fiume Isarco a Bolzano, proprio nello stesso punto dove la scorsa settimana i vigili urbani avevano costretto un altro appassionato del river surfing ad uscire dall’acqua, viste le condizioni proibitive a causa della piena per lo scioglimento della neve in quota. Oggi, il river surfer è stato assistito da due amici: una ragazza su ponte Loreto che gli lanciava la corda elastica e uno a riva che lo aiutava ad uscire con la tavola. Come l’altra volta, numerosi i curiosi.