(ANSA) – ANCONA, 26 GIU – La Commissione Ambiente del Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge su “norme per la riduzione dei rifiuti derivanti da prodotti monouso in plastica”: arriverà in Aula per l’approvazione definitiva entro luglio. Una legge “di assoluta eccellenza, la prima a livello nazionale e anticipatrice della norma statale che dovrebbe recepire la specifica Direttiva Ue”. Soddisfazione del presidente della Commissione Andrea Biancani, e del vicepresidente, Sandro Bisonni, primo firmatario. Al divieto di usare prodotti in plastica monouso dovranno attenersi Regione, Province, Comuni, partecipate, ospedali e strutture sanitarie, mense scolastiche e universitarie, stabilimenti balneari e attività economiche in aree demaniali, organizzatori d’eventi che s’avvalgono di contributi o patrocinio della Regione. Previsto anche il divieto di fumo in tratti d’arenile non provvisti di appositi contenitori per raccogliere i filtri, forniti dal concessionario o di cui la persona si è premunita. “Una legge – ha commentato Biancani – che si colloca in una strategia complessiva della Regione rivolta alla tutela ambientale, testimoniandone la particolare sensibilità”. E’ la seconda normativa, dopo la legge regionale dell’agosto 2018, che favorisce la riduzione dei rifiuti in plastica in mare e sulle spiagge. “La legge approvata quest’oggi dalla Commissione Ambiente – aggiunge – si inserisce perfettamente in questa logica, andando però alla fonte del problema, cercando di indirizzare alcune scelte, orientandole a buone prassi, e rivolgendosi, in particolare, ad alcuni di quei soggetti che, fino ad oggi hanno fatto uso di materiali in plastica monouso”. “Sono fiero di essere riuscito a far approvare in Commissione, con voto unanime, una legge di enorme valore per l’ambiente – rileva Bisonni – nella speranza possa trovare ampia condivisione anche in Aula e applicazione. Soddisfazione anche per essere la prima Regione in Italia ad anticipare il recepimento della Direttiva Ue. Questa legge, con altri provvedimenti in tema ambientale da me promossi e approvati dall’Aula, rappresentano il raggiungimento di importanti obiettivi che mi ero prefissato come consigliere”.