(ANSA) – ROMA, 26 GIU – “Questa visita al Ceis è per esprimere apprezzamento e riconoscenza per la attività del Centro di don Mario Picchi”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un breve intervento durante la sua visita al Centro italiano di solidarietà a Roma. Il capo dello Stato ha ricordato che il segretario generale dell’Onu Guterres ha esortato tutti i Paesi delle Nazioni Unite a “fare sempre di più per il contrasto, il recupero e soprattutto sulla prevenzione che è essenziale”. “Vorrei confidare – ha detto ancora Mattarella – che uno dei motivi della mia presenza qui è il ricordo riconoscente per la figura di don Mario Picchi, per la sua abnegazione, per la sua intuizione su come intervenire” su questo delicatissimo tema. “Il punto chiave è scardinare le solitudini per recuperare la vita. Ogni recupero restituisce un patrimonio inestimabile”, ha aggiunto.