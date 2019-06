(ANSA) – ROMA, 26 GIU – L’esordio non è dei più semplici: al via domani gli Europei di basket femminili e l’Italia avrà subito un’avversaria ostica, la Turchia che negli ultimi anni ha dato non poco filo da torcere alle azzurre. Affrontata nelle ultime 4 edizioni dei Campionati Europei (2009, 2013, 2015 e 2017) l’Italia è sempre uscita sconfitta dal confronto con il quintetto turco. “La Turchia fa dell’aggressività una delle sue caratteristiche principali – le parole del tecnico azzurro, Marco Crespi – Inizia l’Europeo. Un percorso per arrivarci. Poi la prima partita e nella testa sembra ci sia solo quella. Saper unire le due sensazioni a livello mentale ed emotivo, ecco questo il nostro obiettivo per sentirci protagoniste dei nostri 40′”. Le azzurre (inserite nel gruppo C) giocheranno a Nis (Serbia) mentre il 28 giugno affronteranno l’Ungheria, ed il 30 c’è la Slovenia. A sostenere le Azzurre a bordo campo ci sarà anche il presidente della FIP Giovanni Petrucci.