(ANSA) – CARACAS, 26 GIU – Il ministro della Comunicazione del Venezuela, Jorge Rodríguez, ha sostenuto oggi che i servizi di intelligence hanno sventato un golpe contro il presidente Nicolás Maduro, previsto per il 23 e 24 giugno, attraverso cui si sarebbe dovuto proclamare nuovo capo dello Stato venezuelano l’ex generale Raul Baduel, attualmente in carcere nel Forte Tiuna. In una lunga diretta televisiva, Rodríguez ha accusato inoltre i presidenti del Cile e della Colombia, Sebastián Pinera e Iván Duque di aver “finanziato la violenza e i tentativi di golpe” progettati anche per il 23 febbraio e 30 aprile scorsi. Il ministro ha infine detto che quest’ultima rete di golpisti, guidata dalla Repubblica dominicana dall’ex generale Eduardo José Baez Torrealba, e che doveva entrare in azione nei giorni scorsi, è stata disarticolata con una operazione di intelligence durata 14 mesi.