CARACAS – Dopo l’intensa fase a gironi della Coppa America, domani, con la gara Brasile-Paraguay, prenderanno il via i quarti di finale. Mentre la nazionale venezuelana scenderà in campo venerdì contro l’Argentina.

A dirigere la gara tra la Vinotinto e l’Albiceleste ci sarà il colombiano Wilmer Roldán, assistito dai suoi connazionali Wilmar Navarro e Jhon Alexander León. Il quarto uomo sarà il peruviano Diego Haro. Mentre al Var ci saranno il colombiano Andrés Rojas, coadiuvato dal connazionale Nicolás Gallo e dall’uruguaiano Richard Trinidad.

Il 39enne colombiano é arbitro internazionale dal 2008, in questa edizione della Coppa America ha dettato giustizia nella gara disputata nell’Arena Gremio di Porto Alegre tra Venezuela e Bolivia, finita 0-0. Quel giorno ha espulso per doppia ammonizione il creolo Luis Mago ed ha annullato due reti, con l’aiuto del Var, alla nazionale inca per presunto fuori gioco.

I tifosi creoli lo ricordano anche per essere stato il direttore di gara nella finalina per il terzo posto della Coppa America 2011, quel giorno il Perù vinse per 4-1 contro la Vinotinto.

In Argentina, Wilmer Roldán é ricordato per essere stato l’uomo in nero nella finale della Coppa America del 2015, quel giorno il Cile vinse il trofeo dopo i calci di rigore.

Un cileno dirigerà Brasile-Paraguay. Nella sfida che alzerà il sipario dei quarti di finali la Conmebol ha designato il cileno Roberto Tobar coadiuvato dai suoi connazionali Christian Schiemann e Claudio Ríos. Mentre Julio Bascuñán si accomoderá al VAR. Il match é in programma, domani alle 20:30, nell’Arena Gremio di Porto Alegre.

Colombia-Cile all’argentino Pitana. Sabato, alle 20:00 nell’Arena Corinthians, si sfideranno Colombia e Cile, qui l’incaricato di far rispettare le regole sarà l’argentino Néstor Pitana. I suoi connazionali Hernán Maidana e Juan Belatti saranno i suoi assistenti. Nella cabina del VAR ci sarà Fernando Rapallini.

Il brasiliano Sampaio sarà l’arbitro di Perù-Uruguay. La gara che calerà il sipario dei quarti di finale sarà quella che metterà a confronto Perù ed Uruguay, match in programma domenica alle 20:00 nell’Arena Fonte Nova di salvador de Bahia. La Conmebol ha designato per questa gara il brasiliano Wilton Sampaio, assistito dai suoi connazionali Kleber Gil e Rodrigo Correa. Patricio Loustau si accomoderà al VAR.

(di Fioravante De Simone)