(ANSA) – MADRID, 27 GIU – Centinaia di vigili del fuoco stanno lottando nel nord-est della Spagna per contenere quello che secondo le autorità locali è il peggiore incendio avvenuto in Catalogna negli ultimi vent’anni. La zona colpita dalle fiamme è di 5.500 ettari ma per il ministro degli Interni regionale, Miquel Buch, 20.000 ettari sono in pericolo. Il fuoco ha costretto finora all’evacuazione forzata di 53 residenti. Un’unità militare spagnola con 120 specialisti si è unita ai pompieri.