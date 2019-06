(ANSA) – CAMERINO (MACERATA), 27 GIU – “Camerino ancora più città della musica grazie alla Fondazione Andrea Bocelli, che ha annunciato la realizzazione della Scuola della Musica nella città ducale”. Così il sindaco Sandro Sborgia a proposito della nuova struttura che “ospiterà l’Istituto musicale Nelio Biondi, crollato a causa del sisma 2016, ma non solo”. Nel corso dell’inaugurazione del nuovo plesso scolastico costruito a Muccia – donato dalla Andrea Bocelli Foundation – “è avvenuto una sorta di passaggio di testimone sul palco: Mario Baroni, sindaco di Muccia, dopo aver ricevuto un piatto con lo stemma del proprio Comune da Luca Piergentili, sindaco di Sarnano (dove la Fondazione ABF aveva realizzato un’altra scuola, ndr), ha a sua volta consegnato il “testimone” a Giovanna Sartori, assessore alla cultura di Camerino per presentare il nuovo progetto di cui si farà carico la Fondazione”. “Un momento di grande festa – ha detto ancora Sborgia – ed emozione che l’assessore ha accolto con estrema gioia”. La Scuola della Musica consentirà all’Istituto musicale Nelio Biondi, diretto dal maestro Vincenzo Correnti, di riprogrammare le lezioni in una struttura di ultimissima generazione, dando agli alunni nuovamente spazi adeguati e funzionali; e sarà possibile anche la ripresa di una normale programmazione di studio e preparazione dell’orchestra di fiati “Città di Camerino”, che dal giorno del sisma è stata costretta a provare sempre in luoghi di fortuna. Si suggella così, conclude il sindaco di Camerino, lo slogan lanciato subito dopo il terremoto: il sisma non ferma la musica”.