(ANSA) – NEW YORK, 27 GIU – “E’ un altro promemoria, se ce ne fosse bisogno, di come il flusso di rifugiati e migranti deve essere gestito dai paesi di destinazione, transito e origine in modo che rispetti i diritti e la dignità umana”: così il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, attraverso il suo portavoce Stephane Dujarric, commenta con l’ANSA la foto shock di padre e figlia annegati al confine col Messico. “Come padre e come nonno” Guterres si dice “profondamente afflitto” da quelle immagini che “simboleggiano la disperazione di tanti individui nella ricerca di una vita migliore”.